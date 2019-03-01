Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam!

Dört gün önce benzin ve motorine yapılan zamlardan sonra, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına da 18 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

26 Şubat’ta motorinin litre fiyatına ortalama 28 kuruş, benzinin litre fiyatınaysa 17 kuruş zam yapılmıştı. Benzinin litresi İstanbul’da 6,5 lirayı geçmişti.

Reklam

Bir zam haberi de otogaz için geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına da 18 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Zamla birlikte otogazın litre fiyatı İstanbul’da 3 lira 89 kuruşa, Ankara’da 3 lira 90 kuruşa, İzmir’de 3 lira 86 kuruşa yükseldi. Otogaz’a son olarak 25 Ocak’ta 15 kuruş zam yapılmıştı.