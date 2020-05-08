Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek zam, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yapıldı.

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Ankara’da ortalama 5.65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5.51 liradan 5.66 liraya, İzmir’de 5.68 liradan 5.83 liraya yükselecek.

Ankara’da ortalama 5.23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5.15 liradan 5.28 liraya, İzmir’de 5.25 liradan 5.38 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.