Benzin ve motorine yüzde 9 zam: Fiyat artışı bu kez pompaya yansıdı

Akaryakıta gelen zamların ÖTV’ye de yansıtılması sonucu benzin ve motorine bugünden itibaren ortalama yüzde 9 zam yapılacak.

Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki aşırı yükselme yaşanınca 24 Haziran seçimlerinden önce sabitlenmişti. Bu kapsamda zamlar, Özel Tüketim Vergisi’nden düşürülerek tüketiciyi doğrudan etkileyen pompa fiyatına yansıtılmıyordu. En son 13 Ağustos’ta benzine 46 kuruş, motorine 58 kuruş olarak hesaplanan fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıtılmamıştı.

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Bu uygulamaya son verildi. Bugünden itibaren istasyonlarda benzin 50 kuruş ve motorin 45 kuruş zamlı satılacak. LPG’nin pompa fiyatı da 30 kuruş arttı.

Bu, ortalamada yüzde 9 zam anlamına geliyor.