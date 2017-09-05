Benzin ve motorine gece yarısından itibaren zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine yedi kuruş zam yapılacağını duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine yedi kuruş zam yapılacağını duyurdu.
Suriye ordusu üç yıldır IŞİD kuşatmasında olan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Deyr-Ez Zor’daki kuşatmayı kırdığını duyurdu.
Tunceli’de gözaltına alınan Evrensel muhabiri Kemal Özer, ‘örgüt üyeliği’yle suçlandı.
Türkiye’de son dönemde Körfez ülkelerinden yoğun turist çeken saç ekim merkezlerinin yarısından fazlasının lisanssız çalıştığı, gelen birçok Arap turistin mağdur olarak ülkesine döndüğü belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, 10 günlük bayram tatili boyunca 122 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi’nin hazırladığı raporda, ilçe belediyelerinin Suriyelilere yönelik çalışmalarında yetersiz kaldığı vurgulandı.