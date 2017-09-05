Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Benzin ve motorine gece yarısından itibaren zam geliyor

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine yedi kuruş zam yapılacağını duyurdu.


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