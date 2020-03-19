Benzin ve motorinde bir indirim daha

Geceyarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 20 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre Ankara’da ortalama 5.48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5.28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5.38 liradan 5.18 liraya, İzmir’de 5.50 liradan 5.30 liraya inecek.
Ankara’da ortalama 5.44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,35 liradan 5.19 liraya, İzmir’de 5.45 liradan 5.29 liraya inecek.
Dün, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapılmış, geçen hafta da litre başına benzin fiyatına 60 kuruş indirim, bu hafta başında 7 kuruş zam yapılmıştı. Benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim gelmişti.