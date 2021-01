‘Benim için de bir rüya gerçek oluyor’ diyen Mesut Özil İstanbul’da

Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve kızı Eda’yla İstanbul’a geldi.

Kulübün bu akşam imza atmak için Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığını duyurduğu 32 yaşındaki Özil’i taşıyan uçak saat 01:05’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi.

Kulübün tahsis ettiği özel uçakla İstanbul’a gelen futbolcuyu sportif direktör Emre Belözoğlu, yönetici Selahattin Baki ve bir gazeteci ordusu karşıladı. Özil yoldayken kısıtlamayı delerek havalimanına giden 30-40 taraftar polis tarafından uzaklaştırılmıştı.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Özil şunları söyledi: “Ben her zaman Fenerbahçeli’ydim. Bir rüya benim için de gerçek oluyor tek Fenerbahçe için değil. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak.”

Fotoğraf: Twitter

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’dan ayrılan ve kısa süre için Fenerbahçe’yle anlaşma imzalamak için masaya oturacak olan Özil, Britanya’nın başkenti Londra’dan yola çıkarken sarı lacivert atkıyla poz vermişti.

Uçaktan da Fenerbahçe atkısı ve kendisi için özel tasarlanan sarı-lacivert maskeyle indi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un defalarca “Gerçekleşmesi zor bir rüya” dediği transfer gerçek olurken Özil’in Türkiye’ye gelişi sosyal medyada büyük ses getirdi.

Taraftara sahada teşekkür etmek istiyor

Uçak yolculuğunu an be an takip eden, günlerdir sosyal medyadan mesaj yağdıran FB taraftarının ilgisine teşekkür eden Özil, “Allah razı olsun onlardan. Her zaman destekliyorlar. Fenerbahçeli olarak ne kadar büyük bir camia olduğumuzu biliyoruz. İnşallah onlara sahada teşekkür edebilirim” dedi.

Özil’e “Hoşgeldin” diyen Belözoğlu ise “Mesut’un çocukluk hayali bütün Fenerbahçelilerin de rüyası inşallah gerçekleşecek diye umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özil, salgın nedeniyle öncelikle karantina süresini tamamlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp ile Özil’in 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı haberlere yansıdı. Ancak maliyeti dahil ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Dünya futbolunun patronu FIFA’nın resmi Twitter hesabından da Özil’in Fenerbahçe’nin açıklamasını paylaştığı mesaj retweet edildi.