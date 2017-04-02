‘Beni de ele geçirmek istediler’ diyen MHP’li Sancaklı: Arif ve Hakan hainse, çok hain var

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, Gülen Cemaati’nin futboldaki yapılanmasını, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski takım arkadaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem üzerinden anlattı: “Beni de ele geçirmek için çok uğraştılar. Bu çocuklar hainse, valla çok hain var.”

Kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ‘FETÖ’ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Şükür ve Erdem’in ihraç edilmesi reddedilmişti.

Karar nedeniyle Galatasaray yönetimi hedef haline gelmiş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, genel kurulda oy çokluğuyla alınan karara ilişkin ‘ivedilikle düzeltme’ istemişti. Bunun üzerine kulüp yönetimi acil olarak toplanmış ve iki eski futbolcunun da dahil olduğu 2 bin 750 kişiyi sekiz yıldır aidat ödememeleri gerekçesiyle üyelikten ihraç etmişti.

‘Ülkücü bunların peşinden gitmez’

Düzce’de Ülkü Ocakları tarafından söyleşiye katılan Sancaklı, Şükür ve Erdem’in Galatasaray’dan ihracına ilişkin soruyu yanıtladı.

Gülen Cemaati’nin futbolda 1994 yılından bu yana örgütlendiğini öne süren MHP’li vekil, Beni de ele geçirmek için çok uğraştılar. Neden uğraşmasın ki? İstanbul’un en büyük ailelerinden birisinin çocuğuyum. Üç büyüklerde top oynadım. Milli takımda oynadım. Ama ülkücü bunların peşinden gitmez” dedi.

‘Bu çocukları öyle tavladılar’

Sancaklı şöyle devam etti: “Bunlar genç çocuklar. Araklamak kolay. Mesela adam diyor ki; ‘Biz şurada villalar yapıyoruz. Villanın değeri 1 milyon dolar. Sen gel, sana bir villa verelim. Bizim de reklamımız olsun. Ama ailenle buraya taşın.’ Kaç tane 20 yaşında çocuk, o şartlarda bunu kabul etmez. Daha ortada FETÖ yok. Sen de diyorsun ki ’Ben o kadar büyük topçuyum ki adamlar bana villa veriyor.’ Sen düşüyorsun halbuki oraya. O yaşta 20 yaşındasın. Yavaş yavaş işliyorlar. ‘Bak burada iyi bir hoca var, güzel vaaz veriyor’, ’Müslümanız elhamdülillah, haydi gidelim’ falan. Bu çocukları öyle tavladılar.”

‘Birisi hain, birisi hala Meclis’te’

Şükür ve Erdem’e ‘hain’ muamelesi yapılmaması gerektiğini söyleyen MHP’li vekil, ikilinin darbe girişimine doğrudan bir etkisi varsa gereğinin devlet tarafından yapılacağını belirtti.

Sancaklı sözlerini şöyle bitirdi: “Bu çocuklar hainse, valla çok hain var. Türkiye Cumhuriyeti’ne kim hainlik yaptıysa, Allah belasını verecek. Ama iki kişi aynı şeyi yapmış, birisi hain, birisi hala Meclis’te devam ediyor milletvekili olarak. Bu işte de bir terslik var.”