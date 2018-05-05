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Yaramazlara biraz batar!

Benefit’ten AÇEV’e destek: ‘Cesur olan güzeldir’

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Kozmetik firması Benefit, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) destek kararı aldı.

AÇEV’e verilen destek, Benefit’in dünya çapındaki ‘Bold is beautiful’ (Cesur olan güzeldir) kampanyası kapsamında yapılıyor.

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Buna göre mayıs ayı boyunca Benefit, Türkiye dahil 19 ülkedeki Benefit Kaş Bar’larda verilecek Kaş Şekillendirme Servisleri’nin gelirinin tamamını AÇEV’e bağışlayacak.

Destek kampanyası, yalnızca Sephora Mağazaları’nda bulunan Benefit Kaş Bar’lardaki servisler için geçerli.

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Proje Türkiye’de ilk kez geçen sene hayata geçirilmişti.

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