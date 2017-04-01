‘Benden önce yapılmalıydı’ demişti: ‘İlklerin’ eskrimcisi İbrahim Ahmed Acar, Avrupa’nın ardından dünya şampiyonu 

Geçtiğimiz ay eskrimdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu Türkiye’ye getiren İbrahim Ahmed Acar, bir ilki daha gerçekleştirerek dünya şampiyonu oldu.



Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası’nda mücadele eden Acar, yarı finalde Güney Koreli, finalde ise ABD’li rakibini yenerek altın madalyaya uzandı.

‘Benden önce niye yapılamadı?

Eskrime yedi yaşında başlayan Ankara Atatürk Lisesi son sınıf öğrencisi Acar, Avrupa şampiyonluğunu kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye bu dalda altın madalyayı ilk getiren olmaktan mutluyum ama benden önce niye yapılamadı? 94 yıl boyunca o kadar insan çalıştı, emek harcadı. Benden önce yapılması gerekirdi” demişti.