‘Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diyen kadına cezai sorumluluğu olmadığı için ceza yok

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ‘hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nikar D.’ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

18 Aralık 2019 tarihinde KKTC seferini yapan, kalkış saati 06:45 olan uçağa binen Nikar D. “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” demiş, gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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Savcılıkta alınan ifadesinde, 144 yolcunun bulunduğu Pegasus’a ait uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkındaki dedikodular yüzünden sinirlendiğini, üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini ve yaptığı eylemleri reddettiğini söylemişti. Nikar D. hakkında beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Şubat 2020’de tahliye edilmişti.

‘Cezai sorumluluğu yok’

AA’nın haberine göre Anadolu 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Nikar D. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Hakim, Adli Tıp Kurumu Gözlem ve İhtisas Dairesince sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı yönünde rapor verildiğini tutanağa geçirdi.

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Söz verilen sanık avukatı Özge Yıldız, müvekkilinin cezai sorumluluğu bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Tedavi görecek

Davayı karara bağlayan mahkemede, sanığın ‘ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçunu işlediğinin sabit görüldüğü ancak cezai ehliyetinin olmadığına dair rapor verilmesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbiri uygulanmasını, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştırdı.