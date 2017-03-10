‘Ben bir şey yapmadım, maçı oyuncularım kazandı’: Galatasaray kadın basketbol takımı EuroCup Women’da yarı finalde

EuroCup Women çeyrek final rövanşında, Slovakya’daki ilk maçta 11 sayı farkla 73-62 yenildiği Good Angels Kosice’yi 82-66 mağlup eden Galatasaray kadın basketbol takımı yarı finale yükseldi.

Abdi İpekçi Arena’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 20-11, devreyi ise 44-33 önde tamamladı.

Good Angels Kosice’nin 6-0’lık serisiyle başlayan ikinci yarının devamında farkın kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, final periyotuna 13 sayı farkla 60-47 önde girdi.

Son çeyrekte bir ara farkı 24 sayıya kadar yükselten sarı-kırmızılılar, maçtan 16 sayı farkla 82-66 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Galatasaray’ın en skorer ismi 25 sayıyla oynayan Jefferson olurken, Traore 21, Papova ise 12 sayı üretti.

‘Maçı oyuncularım kazandı’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Maçı kazanmak için ben bir şey yapmadım. Bu maçı oyuncularım kazandı. Büyük bir karakter ortaya koydular” diyen Galatasaray kadın basketbol takımının başantrenörü Marina Maljkovic, galibiyette oyuncular kadar taraftarın da payı olduğunu söyledi.