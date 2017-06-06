Belözoğlu tipi ‘pişmanlık’: Gazeteciye saldıran Başakşehirli futbolcular takım psikolojisiyle ‘reaksiyon göstermiş’ 

Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, Rize’de A Spor muhabiri ve kameramanına saldıran takım arkadaşlarının, ‘takım psikolojisiyle reaksiyon gösterdiğini’ savundu.

Saldırıya uğrayan Bursaspor kafilesini örnek gösterdi

Bein Sports’a yaptığı açıklamada, Bursasporlu taraftarların yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırısını örnek gösteren Belözoğlu, şunları söyledi: “Belki iki farklı örnek olacak ama Bursaspor ligin hangi konumundayken taraftarı tarafından bir saldırıya uğradı. Orada bir oyuncu grubu, ne yazık bunu üzülerek söylüyorum, reaksiyon göstermediler. Bu karşılıklı kavga etmek değildir. Bazen herkesin orada bir duruş göstermesidir. Sonrasında Bursaspor gibi büyük bir camianın yaşamış olduğu sıkıntıları hep beraber gördük.”

‘Olayların hiçbirini görmedim’

“Orada bana karşı gerçekten çok rahatsız edici bir hakaret vardı” diyen Başakşehir’in kaptanı şöyle devam etti: “Buna şahit olan takım arkadaşlarım da orada bir reaksiyon gösterdi. Ondan sonraki süreçte yaşanan olayların hiçbirini ben görmedim. İki tane medya mensubu arkadaşımızın, benim oradaki görüntülerimi beni rahatsız etmeden çekmek istemesinden rahatsız olan futbolcu arkadaşlarım bunun herkesin başına gelebilecek bir olay olduğunu ama ‘Lütfen bunu çekme’ gibi bir reaksiyon koyduklarını daha sonra gördüm. Bunu samimiyetimle söylüyorum; eğer ki ben orada iki gazetecinin beni çektiğini görseydim ve arkadaşlarımın da onlara ‘Siz bunu çekmeyin’ dediklerini görseydim bunu engellerdim. Çünkü orada bizler bir hakarete maruz kaldık ve gerçekten hakkımızı aramamız gereken mecra başka bir yer. Ama iki tane medya mensubu, kendi görevini yapmaya çalışan kişilerle böyle bir diyaloğa girdiğinizde istediğiniz kadar haklı olduğunuz anlatmaya çalışın Türkiye’ye. Haklı olamazsınız.”

‘Arkadaşlarım takım psikolojisiyle reaksiyon gösterdi’

Olayın ardından A Spor muhabiri ve kameramanıyla bir araya gelip ‘helalleştiklerini’ hatırlatan Belözoğlu, kendisi üzerinden gelişen bu olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu dile getirdi: “Daha sonra gittik, hiç benim olaylarla alakam olmamasına rağmen o gazeteci arkadaşlarla buluşup onlardan özür diledik. Onun da samimiyetini sorguladılar. Orada konuştuklarımızı eleştirdiler. Eleştirmek isteyen herkes eleştirmeye devam etti. Ama bir takım bir reaksiyon ortaya koydu orada. Yani bir futbol takımı, kendi takımlarının içinde herhangi birine yapılmış bir hareketi kendine yediremediğinden dolayı takım psikolojisiyle bir reaksiyon gösterdi. Ondan sonra o işin ne yazık ki gazetecilere yansıması bizi de rahatsız etti. Kulübümüzün duruşunu da rahatsız etti. Bundan dolayı pişmanlığımızı, üzüntümüzü dile getirdik. Tamamen o an gelişen olaya karşı göstermiş olduğumuz bir reaksiyondu.”

Ne olmuştu?

Rizespor’la deplasmanda oynanan karşılaşma sonrası gazeteci Selman Kutlu’ya saldıran futbolcular arasında yer alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan kadro dışı bırakılmış, saldırıya karışan Volkan Babacan’a ise kulüp tarafından herhangi bir ceza verilmemişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Babacan’ı bir, Ayhan ve Ceyhan’ı ise beşer maç menle cezalandırmış, Tahkim Kurulu, eylemin ‘saldırı’ değil’ ‘kavga’ olduğu gerekçesiyle bu cezayı üç maça indirmişti.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan savcılık, futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Mahmut Tekdemir’i ifadeye çağırmıştı.

Başakşehir, kadro dışı bırakılan futbolcular Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan’ı daha sonra affetmişti.