‘Belki de yalnız değiliz’: NASA, yaşam ihtimali olan 10 yeni gezegen keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi dışında yaşam ihtimali bulunan 10 yeni gezegen bulduklarını duyurdu.

Kepler Teleskobu ile 219 yeni gezegen keşfedildiğini duyuran NASA, bunlardan 10’unun Dünya ile aynı boyuta ve sıcaklığa sahip olduğunu belirterek, bunun yaşam ihtimlini arttırdığını açıkladı.

Söz konusu 10 gezegenin yörüngesinde bulunduğu yıldızlardan uzaklığı da Dünya ile benzerlik taşırken, aynı zamnda üzerlerinde su bulunma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Kepler programında çalışan bilim insanı Mario Perez, “Bizim için önemli olan soru ‘Yalnız mıyız?’ Belki de Kepler bize dolaylı olarak yalnız olmadığımızı söylüyor” diye konuştu.

Şimdiye dek 4 bini aşkın gezegen ve gezegen adayı bulundu

Adını Rönesans dönemi gök bilimcisi Johannes Kepler’den alan Kepler Teleskobu, uzay gözlemlerine ilk kez 7 Mart 2009’da başlamıştı.

Yaşanan bazı sorunların ardından 2013’te göreve devam ede Kepler, şu ana kadar 2 bin 335 gezegen, 1699 gezgen adayı keşfetti. Bunların 50’si boyut ve sıcaklık bakımından Dünya’ya benziyor.