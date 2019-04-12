Belirsiz seçim, S-400 gerginliği ve zayıf ‘reform paketi’ doları uçuruyor

İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik, S-400 konusunun Türkiye-ABD ilişkilerinde yol açtığı gerginlik ve reform paketinin zayıflığı gibi unsurların etkisiyle bir süredir lirada ‘negatif ayrışma’ devam ederken, dolar/TL bu sabah 5.79’a kadar yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası net rezervlerindeki gerileme de devam ederken, analistler son dönemde liranın değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyor. Söz konusu alanlarda pozitif bir gelişme olmadıkça gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı göstermeye devam etmesi oldukça olası.

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Bu noktada piyasalar İstanbul’da seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğini yakından takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün AKP’nin Büyükçekmece’de yerel seçimin iptali başvurusunu görüşmeye başlarken, AKP’li yetkililer yerel seçim sonuçlarının İstanbul açısından berraklaşmadığını belirterek, olağanüstü itiraz yoluna başvurulacağını açıklamıştı.

Bu belirsizlik dolar/TL’nin yukarı hareketini sürdürmesine neden oluyor. Geçen hafta 5.62 seviyesinden kapanan dolar/TL dün 5.7577 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL bu sabah saat 9.45’de 5.78-5.79 seviyesinde bulunuyor. Bu sabah itibariyleliranın cuma kapanışa göre dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3’e yaklaştı.

Öte yandan beş yıllık ülke risk primindeki (CDS) dünkü yükselişin de lira üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor.