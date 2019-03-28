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Yaramazlara biraz batar!

Tiyatrocu Belgün’den meslektaşlarına yanıt: Forslu videoyu önceden yolladık

Oyuncu Nilgün Belgün, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle çekilen videonun cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiğini bilmediğini söyleyen tiyatrocuları yalanladı.

Nilgün Belgün, Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli, Oya Başar, Göksel Kortay ve Doğa Rutkay’ın da yer aldığı klip, dün televizyonlarda yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı klipte oynamaları nedeniyle eleştirilen oyuncular, klibin cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiğini bilmediğini dile getirdi.

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Twitter hesabından açıklama yayınlayan Nilgün Belgün ise ‘özel ve güzel bir amaçla oluşturulmuş proje’nin bazı tiyatrocuların baskısı nedeniyle haksızlığa uğradığını ifade etti.

Belgün, projeden katılanların haberdar olduğunu kaydetti: “Projenin yasal izinleri için tüm sanatçı dostlarımdan muvafakatnameler alınmış ve reklam yayına girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı videonun son hali Whatapp ile herkesle paylaşılmıştır.”

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