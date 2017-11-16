Belgrad ormanında ‘çadır casino’: Müşterilerimiz için traktör servisi vardır

İstanbul polisi Belgrad Ormanları’nda açılmış bir ‘çadır kumarhanesi’ ortaya çıkardı. Müşteriler bu ‘çadır casino‘ya traktör servisiyle götürüyormuş.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre Bahçeköy ile Kemerburgaz arasındaki büyük bir çadıra önceki gece ‘Kumar oynatılıyor’ baskın yaptı.

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24 kişi suçüstü yakalanırken, organizasyonu yapan çetenin üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Aramada bir tombala makinesi, oyun kartları ve çeşitli alet ve edevat bulundu.

24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesildi. Bir kişi hakkında da, ‘kumar oynamaya yer ve mekân sağlamak’ suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Müşterilerin Belgrad Ormanı’nın Bahçeköy girişindeki Kirazlıbent mevkiinde araçlarını izbe bir yere çekip patika yollardan traktörlerle 2 kilometre mesafedeki çadıra ulaştırıldığı belirlendi.

Kumar çadırı da traktör aküsünden alınan elektrikle aydınlatılıyordu.