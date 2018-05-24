‘Belgrad Ormanı’na talim şeyini gömen’ Akit Tv yorumcusu Maranki’ye soruşturma

Bitkisel tedavi yöntemleri uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında “Umudumuz 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” demesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Savcılığın ifadeye çağırdığı Maranki ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’le suçlanıyor.
Ahmet Maranki, Akit tv’de:”Ahmet Maranki : “Umudum 25 Haziran, olmadı Belgrad Ormanı’na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız” diyeli birkaç saat oldu pic.twitter.com/9rLgvqudnA
— Kaç Saat Oldu? (@kacsaatoldunet) 24 Mayıs 2018
Akit TV’de yayınlanan ‘Bilgi Savaşları’ adlı programa katılan Maranki, siyasi gündemi değerlendirirken, Türkiye üzerinde oynandığını öne sürdüğü oyunların analizini yaptıktan sonra şöyle demişti: “Bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, Umudum Kaf Dağı’nın arkası 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyeceğiz…”
Bu sözlerden sonra sunucunun, “Yok o kadar da değil de…” demesi üzerine Maranki, “Ama adam sana topla saldırıyor. Senin tüfeğinle saldırıyor. Tankınla atıyor kardeşim. Gerektiğinde bu millet ona hazır. Onu söylemek istedim” diye devam etmişti.
Maranki’nin sözleri AKP’nin 24 Haziran’da iktidarı kaybetmesi durumunda muhalefete yönelik iç savaş tehditi olarak algılanıp sosyal medyada yoğun tepki görmüştü.
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