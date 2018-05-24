‘Belgrad Ormanı’na talim şeyini gömen’ Akit Tv yorumcusu Maranki’ye soruşturma

Bitkisel tedavi yöntemleri uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında “Umudumuz 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” demesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Savcılığın ifadeye çağırdığı Maranki ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’le suçlanıyor.

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Ahmet Maranki, Akit tv’de:”Ahmet Maranki : “Umudum 25 Haziran, olmadı Belgrad Ormanı’na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız” diyeli birkaç saat oldu pic.twitter.com/9rLgvqudnA — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatoldunet) 24 Mayıs 2018

Akit TV’de yayınlanan ‘Bilgi Savaşları’ adlı programa katılan Maranki, siyasi gündemi değerlendirirken, Türkiye üzerinde oynandığını öne sürdüğü oyunların analizini yaptıktan sonra şöyle demişti: “Bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, Umudum Kaf Dağı’nın arkası 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyeceğiz…”

Bu sözlerden sonra sunucunun, “Yok o kadar da değil de…” demesi üzerine Maranki, “Ama adam sana topla saldırıyor. Senin tüfeğinle saldırıyor. Tankınla atıyor kardeşim. Gerektiğinde bu millet ona hazır. Onu söylemek istedim” diye devam etmişti.

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Maranki’nin sözleri AKP’nin 24 Haziran’da iktidarı kaybetmesi durumunda muhalefete yönelik iç savaş tehditi olarak algılanıp sosyal medyada yoğun tepki görmüştü.