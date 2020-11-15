Belgrad Ormanı piknik alanlarında 22, orman derinliklerinde 9 ton çöp toplandı

İstanbulluların özellikle hafta sonu gittiği Belgrad Ormanı’nda geçen hafta, piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 8-9 ton çöp toplandı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil şunları söyledi: “Belgrad Ormanı, muhafaza ormanı karakterinde 5 bin 300 hektar büyüklüğünde bir orman. Tarihi bir orman alanı burası. 8 tabiat parkı var. Bu tabiat parklarının dışındaki alanlarda piknik yapılmasına izin verilmiyor ancak ormana gelen vatandaşlarımız tabiat parkı alanı dışındaki yerlerde de piknik yapıyorlar.

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Atılan çöplerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz. Her hafta sonu aynı sayıda ziyaretçi gelmiyor ancak çok yoğun ziyaretçi girişinin olduğu günlerde ortalama 8-9 ton çöp topluyoruz. Genelde piknik malzemeleri, plastik bardaklar, poşetler, yiyecek artıkları ile karşılaşıyoruz. Saha çok büyük, bu yüzden insanların bilinçli ve duyarlı olması çok önemli.”