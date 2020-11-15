Diken

Yaramazlara biraz batar!

Belgrad Ormanı piknik alanlarında 22, orman derinliklerinde 9 ton çöp toplandı

İstanbulluların özellikle hafta sonu gittiği Belgrad Ormanı’nda geçen hafta, piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 8-9 ton çöp toplandı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil şunları söyledi: “Belgrad Ormanı, muhafaza ormanı karakterinde 5 bin 300 hektar büyüklüğünde bir orman. Tarihi bir orman alanı burası. 8 tabiat parkı var. Bu tabiat parklarının dışındaki alanlarda piknik yapılmasına izin verilmiyor ancak ormana gelen vatandaşlarımız tabiat parkı alanı dışındaki yerlerde de piknik yapıyorlar.

Reklam

Atılan çöplerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz. Her hafta sonu aynı sayıda ziyaretçi gelmiyor ancak çok yoğun ziyaretçi girişinin olduğu günlerde ortalama 8-9 ton çöp topluyoruz. Genelde piknik malzemeleri, plastik bardaklar, poşetler, yiyecek artıkları ile karşılaşıyoruz. Saha çok büyük, bu yüzden insanların bilinçli ve duyarlı olması çok önemli.”

SON HABERLER

Osman Baydemir, beş yıl sonra açıkladı: HDP, Erdoğan’a koalisyon teklif etmiş

HDP, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a şu teklifi iletmiş: Çözüm sürecinin devam etmesi şartıyla, AKP-CHP koalisyonuna veya AKP azınlık hükümetine destek veririz. Bunlar olmazsa hiçbir bakanlık pazarlığı yapmadan, yeni Anayasa ve çözüm süreci şartıyla, birlikte koalisyon kurabiliriz.

Soyer: 11 bin 168 aile evinden oldu

İzmir depreminin üzerinden geçen 15 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘şeffaf yönetim anlayışı gereği’ son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Suça sürüklenen hakim ve savcılar…

Kısa Türkiye yargısı tarihinden görülmektedir ki suç soruşturması için oluşturulmuş konumlar bazı dönemlerde bizzat suçun taşıyıcısı haline gelmekte. Bu da Türkiye yargısının bir laneti ve trajedisi olsa gerek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...