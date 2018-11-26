Belgeler saçıldı: Hükümetler milyonlarca kişinin sağlığını hiçe saymış

Yeterli denetimden geçmeyen medikal aygıtların ve implantların insan sağlığına zarar verdiği ve bazı ülkelerin buna göz yumduğu ortaya çıktı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’ndan (ICIJJ) 36 gazetecilik örgütü ve 250 gazetecinin ortaya çıkardığı belgelere ‘Implant Dosyaları’ adı verildi.

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ICIJJ aynı zamanda ‘Panama Belgeleri’ ve ‘Paradise Belgeleri’yle tanınıyor.

Yaklaşık bir yıl süren araştırma, sağlık otoritelerinin milyonlarca hastanın sağlığını yeterince test edilmemiş implantlarla tehlikeye attığını ortaya koyuyor.

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Bu implantlar organ hasarına, kalp krizi, kemik çürümesi, kan zehirlenmesi başta olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak pek çok zarar sebebiyet veriyor.

Hükümetler göz yumuyor

Kalp pili, kalça protezi ve meme implantları başta olmak üzere birçok implant yeterince test edilmediği gerekçesiyle bazı hükümetlerce yasaklanırken, özellikle az gelişmiş ülke hükümetleri bunların kullanımına ve alınıp satılmasına göz yumuyor.

İmplant ticareti büyük bir sektör. 2000’de 118 milyar dolar olan satış rakamları, 2018’e gelindiğinde 400 milyar dolara yaklaşmış durumda.

Bu da yeterince test edilmemiş ve ölüme varacak derecede yan etkilere sebep olan implantların ne kadar yaygın olabileceğini gözler önüne seriyor.

Rakamlarla implant zararları

2016 yılında bataryaları kusurlu olan yaklaşık 350 bin aygıt hastalara yerleştirildi.

Şimdiye dek dünya genelinde yan etkiler sebebiyle implantların çıkarılması için yaklaşık 500 bin talepte bulunuldu.

Üreticiler, doktorlar ve müdahil olan diğer kişiler son 10 yılda 1.7 milyon kişinin implantlar sebebiyle yaralanmasına ve 83 bin kişinin ölümüne sebep oldu.

Dünya genelinde 100 bini aşkın kadın kusurlu ürünler kullanıldığı gerekçesiyle üreticilere dava açtı.

2015’ten beri medikal şirketi Johnson & Johnson, implant ürünlerinden hasar gören çok sayıda kişiye toplamda 4.3 milyar dolar tazminat ödedi.

Türkiye yok ama şirketler küresel

Araştırma kapsamında ICIJJ, bazı ülkelerde piyasan çekilse de bazı ülkelerde kullanımına hala izin verilen cihazlar için bir veritabanı da oluşturdu.

Böylece ülke, yıl ve şirket bazı olarak tarama yapılabiliyor.

Veritabanında Türkiye’yle ilgili aramalarda bir sonuç bulunmuyor. Ancak veritabanında adı geçen şirketler küresel çapta.