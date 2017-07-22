Belediyeye kızan esnaf, parke taşlarından ‘temsili mezar’ yapıp Fatiha okudu!

Zonguldak’ta bir esnaf, belediyenin söküp yerine döşemediği parke taşlarıyla temsili mezar yaparak durumu protesto etti.

Meşrutiyet mahallesindeki Fevzipaşa caddesinde belediye üç gün önce su borusunu tamir etti. Ancak ekipler, söktükleri parke taşlarını yerine döşemedi.

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Duruma isyan eden esnaf, dükkanının önündeki parke taşlarıyla temsili mezar yaptı, başına da ‘Ruhuna Fatiha’ yazılı bir musalla taşı koyarak belediyeyi protesto etti.

Esnaf 38 yaşındaki Korhan Kayhan, eylemiyle ilgili şunları söyledi: “Tamirin ardından, oradaki parke taşlarıyla yolu kapatmadılar. Dolayısıyla bu parke taşlarıyla orayı çevreleyerek belediyenin hizmetini mezara gömdüm. Caddeden geçen vatandaşlar, müşterilerim, ‘Burada mezar mı var?’ diye soruyor. Benim buradaki amacım belediyeye küçük esprili bir tepki vermekti. Biz üç gündür buranın kapatılmasını istedik. Ama gelip de şuradaki iki tane taşı koymadılar.”