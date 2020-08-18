Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup seks yaptılar

Brezilya’da, Rio de Janeiro kentinin belediye meclisinin Zoom uygulaması aracılığıyla düzenlenen toplantısına katılanlar, bir çiftin seks yaptığı anlara tanık oldu.

Fotoğraf: Twitter

Belediye meclisi, üniversite öğrencilerine salgın sürecinde ücretsiz yemek verilmesini tartışmak için toplandı.

Reklam

Bir katılımcı, bir süre sonra toplantıyı terk etti.

Kamerayı kapatmayı unuttu ve toplantıya katıldığı odadaki yatakta partneriyle seks yapmaya başladı.

Meclis üyeleri kayıtta olan çifti fark etti ancak toplantıya ara vermeden devam etti.

Reklam

Toplantı dört saat daha sürdü.

Toplantıya başkanlık eden Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’nden Leonel Brizola şunları söyledi: “Kamera açıkken seks yaptıklarını fark ettik ancak gündemimizdeki önemli konuyu tartışmaya devam ettik. Öğrencilere yemek verilmesi çok daha önemli bir konu. Seks yapan çifti görünce görüşmenin sorumlusundan onların görüntüsünü kaldırmasını rica ettik.”

Brezilya’da yayımlanan Globo gazetesi, toplantı devam ederken kamera önünde seks yapan kişinin belediye meclisi üyesi olmadığını yazdı.

Bu kişinin adı, görevi ve ceza alıp almadığı açıklanmadı.