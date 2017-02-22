Belediyenin tünel projesine koruma kurulundan ikinci ret: Habersiz iş yapma

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ardından 2 Numaralı Kurul da Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelinin inşaatının durdurulması için belediyeye çağrı yaptı.

Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinden sorumlu İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tünel hattında yaptığı incelemenin ardından İstanbul büyükşehir belediyesinden ‘koruma bölge kurulu izni alınmadan herhangi bir inşa ve fiziki uygulama yapılmaması’nı istemişti.

Koruma kurulundan ikinci ret

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da benzer bir karar verdi.

Bir bölümü bariyerle kapatılan Maçka Parkı’ndaki incelemenin ardından kurul, parkın panellerle çevrildiğini ve cadde üzerinde bulunan aydınlatma panolarının inşai uygulama için taşındığını belirledi.

Kurul, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı yakınında bulunan tünel inşaatının durdurulmasına karar verirken, parka yapılacak tüm müdahaleler hakkında kendilerine haber verilmesini istedi.

Belediyeden imar planlarını isteyen kurul, kendilerinden izin alınması gerektiğini kaydetti.

Avukat Eren Can, belediyenin parkta ‘oldu-bitti’yle inşaata başladığını belirterek, “Derhal ilgili tüm mercilere başvurduk. Kurul kararında fiziki müdahalenin durması gerektiği vurgulandı” diye konuştu.

Kurul, kazı çalışmalarının başladığı Ortaköy vadisinde de inceleme yapacak.

Belediyenin tünel projesi

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi 2016 yılının mayıs ayında İstanbul büyükşehir belediyesi meclisinde kabul edilmişti.

2019’da tamamlanması beklenen tünel kapsamında geçen haftalarda Maçka Parkı’nın bir kısmı çitlerle çevrilerek içindeki koşu parkuru yayalara kapatılmıştı.

Hayvanseverler, doğaseverler ve semt sakinleri tünel çalışması için Maçka Parkı’nın bir bölümünün panellerle kapatılmasını protesto etmişti.

Şişli belediyesi de ‘tünelin giriş çıkışlarıyla ve izlediği güzergâhla, parkın üzerindeki ağaç ve bitki örtüsü ve fonksiyon alanlarının önemli ölçüde zarar göreceği’ gerekçesiyle tünel inşaatına itiraz etmişti.

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), çalışma tamamlandığında 3 bin 500 metrekarelik alanın eski haline döndürülüp ‘bir metrekare yeşil alan kaybı olmayacağını’ öne sürmüştü.

Son olarak belediye hattın imar planı değiştirmiş, tünel girişini Maçka Parkı’ndan başka bir noktaya almıştı ancak yine de ağaçların sökülecek olması tepki çekmişti.