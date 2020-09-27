Muhittin Böcek’in sağlık durumu stabil; nefes borusuna delik açıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin de stabil devam ettiği kaydedildi.

Reklam

Öte yandan akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulandığı öğrenildi.

Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.