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Belediyenin malı deniz… AKP referandum çadırına metrodan elektrik çekti

 

Sarıyer’de referandum için ‘Evet’ çalışması yapan AKP’lilerin kurdukları çadıra metrodan kaçak elektrik çektiği ortaya çıktı.

Çadıra giden fiş, metrodaki prize takılı.

Twitter’da Tuğçe Özel adlı yurttaşın paylaştığı video, yurttaşlardan alınan vergilerle sağlanan hizmetlerin referandum için partilere ‘sunulmasının’ bir örneği.

Videoda Hacıosman metrosundaki bir prize takılan fişin, yürüyen merdivenin üzerinden, çıkışta bulunan AKP Sarıyer Gençlik Kolları’nın çadırına gittiği görülüyor.

Özel, videoyu “Hacıosman Metrosu’nun önünde ‘Evet’ kampanyası metrodan alınan elektrikle yapılıyor. O elektriği kim ödüyor? Biz tabii” sözleriyle paylaşarak, Sarıyer belediyesini etiketledi.

Sarıyer belediyesi ise muhatabın kendileri olmadığı ve metroların İstanbul büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olduğu karşılığını verdi.

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