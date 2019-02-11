Belediyenin depoladığı çöpün suyu Sapanca’da içme suyuna karışıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki depolama alanında biriken çöp yığınlarından akan suyun Maden Deresi’ne karışarak, içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’ne aktığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, yağmurlu havalarda çöp suları önce dereye sonra da içme suyu olan Sapanca Gölü’ne akıyor.

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Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, “Çöpler ortada, dolayısıyla yağmurun etkisi ve diğer meteorolojik koşullarla çöplerin o sızıntı suyu toprağa, aşağıdaki yer altı sularına ve içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’ne taşıyor” dedi.

Ağdacı şu bilgileri verdi: “Çöpler, evsel atıklar vahşi depolama dediğimiz sistemle buraya belediye marifetiyle getirilmiş ve burası bir çöplük olmuş. Düzenli depolama alanı değil, vahşi depolama burası. Düzenli depolamada killi ortama, yani su geçirmeyen ortama kadar inilir. Üzerine membran çekildikten sonra onun üzerine atıklar bırakılır. Ama bu atıklar bırakıldıktan sonra çöpün sızıntı suyunun drenaj devreleri döşenir ki o su yeraltı sularına, su havzasına veya akarsulara karışmasın diye. Vahşi depolamada böyle bir şey yok.”