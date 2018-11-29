Belediyelerin İller Bankası’na borcu 15 milyar lira: İlk beşte AKP’li belediyeler

İller Bankası’na en çok kredi borcu olan iller Sayıştay raporunda ortaya çıktı. İlk beşte AKP’li belediyelerin yönettiği iller bulunuyor.

Buna göre, Bursa 1 milyar 73 milyon lira ile birinci, Gaziantep 821 milyon lira ile ikinci, Sakarya 805 milyon lira ile üçüncü, Konya 699 milyon lira dördüncü ve Antalya 614 milyon lira ile beşinci.

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İlgili Sayıştay raporunu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel açıkladı.

İller Bankası’nın 2015-2016 yılı bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Üst Komisyon toplantısında konuşan Sertel, İller Bankası’na en az borcu olan son beş şehrin ise 26 milyon lira ile Uşak, 21 milyon ile Muş, 16 milyon ile Tunceli, 15 milyon ile de Artvin ve Iğdır olduğunu ifade etti.

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Raporda 2016 yılına ait 81 ilin İller Bankası’na olan kredi borcunun da 15 milyar 42 milyon lira olduğu vurgulandı.

30 büyükşehir belediyesinin kredi borcunun ise 3 milyar 663 milyon olduğunu bunun 1 milyar 57 milyonluk kısmının 2016 yılı içerisinde tahsil edildiği belirtildi.

‘İstanbul dokuz, Ankara 15, İzmir 46’ncı sırada’

Sertel, İller Bankası’nın AKP’li belediyeleri kayırdığına ilişkin bir algı oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: “Büyük illere de baktım, İstanbul 458 milyon lirayla dokuzuncu sırada, Ankara 270 milyon lirayla 15’inci sırada. İzmir için daha önceki toplantılarda borçlu demişlerdi. Kendi ilime de baktım İzmir 46’ncı sırada yer alıyor ki nüfus oranı itibarıyla birçok ilden düşük ve borcu da 92 milyon lira. Balıkesir gibi bir il 502 milyon lirayla borçlu, sıralamada yükseklerde, İzmir 46’ncı sırada, 92 milyon borcu var. Bu durumda İller Bankası ya İzmir’e çok kredi vermiyor ya da İzmir borcuna sadık ve düzenli olarak ödüyor.”