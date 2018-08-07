Belediyelerin Hazine’ye borcu 11.4 milyar lira: İlk üç Kocaeli, Adana, Sakarya

Hazine’nin belediyelerden 11 milyar 407 milyon lira alacağı bulunduğu bildirildi.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre çoğu AKP’li belediyeleri kapsayan bu rakamda en büyük pay 6 milyar 39 milyon lirayla Kocaeli büyükşehir belediyesine ait. Borcun 3 milyar TL’lik dilimi vadesi dolduğu halde ödenmedi.

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En borçlu sıralamasında ikinci Adana büyükşehir belediyesinin Hazine’ye 1 milyar lirayı aşkın borcu var. Bu borcun 50 milyon 779 bin lirasının vadesi geçti. Diğer yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) de Hazine’ye 118 milyon 371 bin lira borçlu. ASKİ, vadesi geldiği halde 4 milyon 154 bin lirayı ödememiş.

Üçüncü sıradaki Sakarya büyükşehir belediyesinin toplam borcu 405 milyon 389 bin lirayı buluyor. Borcun 3 milyon 513 bin lirası vadesi geldiği halde ödenmedi.