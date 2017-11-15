Belediyelere ‘sıkıyönetim’: Her türlü memur alımında İçişleri’nin izni gerekecek

Bundan böyle belediyeler ve bağlı kuruluşlardaki tüm memur alımlarında İçişleri Bakanlığı’nın izni gerekecek.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, mahalli idarelerle ilgili ikisi değişiklik olmak üzere üç yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’ düzenlemesiyle il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın izin vermediği kadrolar için duyuru da sınav da yapılamayacak.

Detaylı sorgulama

İzin alınmasının ardından süreç şu şekilde ilerleyecek:

Belediyeler atama yapılacak kadro sayıları gibi konuları son başvuru tarihinden 15 gün önce ilan ile duyuracak. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından da duyuru yapılacak. İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu belirlenen adayları yazılı sınava veya sözlü mülakata alacak. Sınava katılacakların Devlet Memurları Yasası’nda aranan genel ve özel şartları taşımaları gerecek. Sınav için başvuru formu doldurulacak. Formda kişinin kimlik ve adres bilgilerinin yanı sıra askerliğini yapıp yapmadığı, yaptıysa şekli, yapmadıysa sebebi, mecburi hizmetin bulunup bulunmadığı, eşi çalışıyorsa görevi ve görev yeri, mesleğini yapmasına engel bir durumun bulunup bulunmadığı gibi bilgiler de doldurulacak. Belediyeler, KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı adayı sınava çağıracak. Sınav sonuçlarını ve itirazları beş kişilik sınav kurulu değerlendirecek.

Sınavı geçenlere güvenlik soruşturması

Yazılı veya sözlü sınav, ‘anayasa, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini’ kapsayacak.

Sınavı kazanan adaylardan güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak. Ataması yapılarak göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde İçişleri Bakanlığı ile DPB’ye bildirilecek. İçişleri Bakanlığı’na yapılacak bildirime göreve başlayanların güvenlik soruşturması raporları da eklenecek.

Düzenlemeyle itfaiye ve zabıta alımında uygulanan yaş şartı da 25’ten 30′ çıkarıldı.