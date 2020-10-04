Belediyeler arasında ‘işgaliye’ anlaşmazlığı: İstiklal’de bazı tezgahların izinleri iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki bazı simit, kestane ve mısır tezgahlarının işgaliye izinlerini iptal etti.

Fotoğraf: AA

İBB, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, meydan ve caddede faaliyet gösteren ve Beyoğlu Belediyesi’ne işgaliye ödeyen simit, kestane ve mısır tezgahı sahiplerine tebligatta bulundu.

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İBB, tezgah sahiplerine tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirerek, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmelerini istedi.

Zabıta ekiplerinin tebligatı sonrası bazı tezgahlar kapatılırken, bir kısmı faaliyetlerine devam etti.

Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada, İstiklal Caddesi ve Taksim’in İBB’nin yetki ve sorumluluk alanında kaldığı hatırlatılarak, yıl başında İstanbul genelinde amacı dışı kullanılan seyyar işgaliye izinlerinin iptal edildiği belirtildi.

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İşgaliye ödemelerinin Beyoğlu Belediyesi’ne yapılmasıyla ilgili herhangi bir yazışmaya ya da belgeye ulaşılamadığı aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan tezgahların Beyoğlu Belediyesi yetki alanına çekilmesinin istendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bazı şahıs ve firmalara birden fazla işgaliye izni verildiği ileri sürülürken, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait işgaliye ödeme makbuzlarını ibraz eden 27 tezgah sahibine işgaliye izni verildiği kaydedildi.

‘Tekelleşmeye müsaade edilmedi’

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter’da şu açıklamayı yaptı: “İstiklal Caddesi İBB sorumluluğundadır ve bu caddedeki simitçilerin kira bedelleri de ilçe belediyesine değil İBB’ye ödenmelidir. Bölgedeki 60 tezgahtan 30’u ile anlaşma sağlanmış olup sadece bir fırına ait 11 simit tezgahı benzeri tekelleşmelere müsaade edilmemiştir.”

Beyoğlu Belediyesi’nden açıklama

Beyoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise ilçe belediyesinin 25 yıldır Taksim ve İstiklal Caddesi’nde temizlikten ışıklandırmaya kadar birçok hizmeti gördüğü belirtildi.

İBB’nin yetki alanıyla ilgili ‘ana arter’ gerekçesini öne sürdüğü ifade edilen açıklamada, İBB’nin İstiklal Caddesi’nde temizlik, çöp toplama, ağaçlandırma, ışıklandırma, zabıta görev ve sorumluluklarını almadığı kaydedildi.