Belediyeden maske uyarısı: Düzgün takmayanların yolunu sedyeyle kestiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi maske kullanımı konusunda farkındalığı artırmak için ilginç bir kampanyaya imza attı.

Fotoğraf: Twitter

Kentin en kalabalık yerlerinden Yürütüş Yolu’nda maske takmayan ya da doğru şekilde kullanmayanların yolu, koruyucu kıyafet giyen kişiler tarafından sedyeyle kesildi. Başka bir koruyucu kıyafetli kişi de bu esnada elinde megafonla “Sağlık çalışanlarımız hala nöbette. Rehavete kapılma, tehlike hala devam ediyor. Kurallara riayet edelim. Maskemizi düzgün takalım” diyerek uyarıda bulundu.

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Uyarılarla birlikte vatandaşlara Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüsüyle ilgili verileri de aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde ilk anda şaşkınlık yaşayan vatandaşların hemen ardından maskelerini düzelttiği görülüyor.