Belediyeden gelen telefonla 13 milyonluk üç arsanın miras kaldığını öğrendi

Ankara’da yaşayan Nebahat Kartanak (43) belediyeden gelen telefonla 25 yıl önce ölen, kendisini evlat edinen amcasından kalan 13 milyon lira değerindeki üç arsanın sahibi olduğunu öğrendi. Kartanak, “Çalışmadığım için zor durumdaydım. Hızır gibi yetiştiler sağ olsunlar” dedi.

Pursaklar Belediyesi’nin, vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için yaptığı çalışmada 1994’te hayatını kaybeden Ahmet Kartanak’ın belediyeyle üç parselde hissedar olduğunu tespit etti. Kartanak’ın varislerine ilişkin araştırmada kızının 1949’da iki yaşında, eşinin de 1996’da hayatını kaybettiği tek mirasçısının evlat edindiği, ağabeyinin kızı Nebahat Kartanak olduğu tespit edildi.

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Varise gönderilen tebligatın ulaşmadığını gören belediye yetkilileri, Kartanak’ı telefonla arayarak durumu bildirdi. Kartanak, Pursaklar’da 15 bin 500 metrekarelik üç arsanın varisi olduğunu öğrendi.

Miras kalmasının sürpriz olduğunu, maddi olarak sıkışık bir dönemimde ilaç gibi geldiğini söyleyen Kartanak şöyle devam etti: “Arsaların bir kısmını satıp en kısa zamanda 380 bin liralık borcumu kapatacağım. İki çocuğum var, onları okutuyorum. Onların eğitiminde bana destek olacak. Üç yıldır işsizim, çalışmıyorum. Çalışmadığım için zor durumdaydım. ‘Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş’ derler. Hızır anlamında yetiştiler sağ olsunlar. Resmi işlemler sonlandı. Tapu Müdürlüğüne giderek tapuları aldım.”