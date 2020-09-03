Belediyeden 10 dilde ‘maske’ uyarısı: Kürtçeye yer verilmedi

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde belediye Türkçe dahil 10 farklı dilde “Maske takın” uyarısını içeren afişi reklam panosuna astı.

AA’nın haberine göre ilçedeki reklam panolarına “Lütfen maskemizi takalım” yazılı uyarılar asıldı.

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Söz konusu ifade Türkçenin yanı sıra Arapça, Almanca, Rusça, İngilizce, Farsça, Çince, Kazakça, Boşnakça ve Azerbaycan Türkçesiyle de yazıldı.

Ancak afişteki mesajın Kürtçe olarak yazılmaması dikkat çekti.

Belediye başkanı Mahmut Uçar, “Amacımız hem ilimizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara mesaj vermek hem de halkımızda farkındalık oluşturmak” ifadelerini kullandı.