‘Belediye vergimle köpek toplayacağına mama alsın, kulübe yapsın’

RİVA KOHEN

Önce Kıvırcık yok oldu, sonra Paspas.

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Sokağımızın köşesinde uyuyan Şapşik’in yeri ise boştu.

Göktürk’ün ünlü, küpeli ve aşılı köpekleri bir bir yok olmaya başlamıştı.

Ardından bizlere acı haberi veren telefonlar gelmeye başladı. İnsanlar, köpekleri belediyenin uyuşturucu iğnelerinden kurtarmak için, sokaklarda çaresizce koşuyordu. “Bizim sokağa geldi toplama araçları. Yardım edin, nolur!”

Göktürklüler olarak, toplama ekiplerine karşı mücadele ettik ama maalesef devlet olanaklarıyla karşımızda duranlar için güçsüzdük.

Sokağımızdaki aşılı ve küpeli köpekler kanuna aykırı bir şekilde iğnelerle uyutulup toplandı.

Komşumuz Duygu hanım, ekiplerce götürülen köpeğinin arkasından tek başına ağlıyordu, üzüntüden evine çıkacak gücü bulamamıştı.

Kendisini teselli etmek istedim, o üzüntüyle ne kadar başarabildim bilmiyorum.

Siz bu satırları okurken köpekler hala toplanıp yönetmeliğe uygun olmayan ve tecrit edilen hayvanların sistematik itlafı için bir adım olarak görülen Kısırkaya’ya gönderiliyor.

Sonuçta her canlı er ya da geç belediyeden nasibini alıyor.

Kısırkaya: Barınak mı toplama kampı mı?

“Köpeklerin yeri sokaklar olamaz, barınaklarda güzel bir yaşam onları bekliyor” diyenler için bir bilgi: Bu kadar çok hayvanın, şehirden ve gönüllü denetiminden uzakta hayatta kalması mümkün değil.

Kaldı ki Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri, Dört Ayaklı Şehir, İstanbul Kent Savunması, Kısırkayalılar Derneği, Kuzey Ormanları Savunması ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği Kısırkaya’ya karşıydı. Hepsi mi yanılıyor?

Bilmeyenler için, Kısırkaya’nın arazi koşulları, barınakların fiziki koşullarını düzenleyen mevzuata dahi uymuyor.

Bu ölçekte bir hayvan kapatma projesinin, ilerde bu hayvanların kitlesel imhasına neden olacağını tahmin etmemek zor değil.

Burası bir nevi toplama kampı.

Ben bu satırları yazarken Göktürk’te ve diğer semtlerde belediyeler tarafından köpek toplanmaya devam ediyor.

Toplamalar devam ederken, Göktürk’te de ‘köpek temizliği’ hadisesi hakkında, eski bir Göktürk sakini Kerim B.’ye mahallesinde yaşananları sordum. O ne yaşamıştı? Şu an ne hissediyor? Merak edenler için yanıtladı.

‘Bu hezimetten en çok hayvan sevmeyenler memnun’

12 yıldır Göktürk’te yaşıyorsunuz. Eski bir Göktürk sakini olarak, Eyüp belediyesinin kulağı küpeli köpeklerinizi toplatması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu mevzu, fevkalade üzüntü vericidir. Sokakların savaş alanına çevrilip adeta bir av havasında köpeklerin peşine düşülmesi canhıraş bağırışlar arasında yaka paça hayvanların kamyonlara atılması, ortaçağ görüntülerini anımsattı.

Sizce sokak köpeklerinin toplatılmasından en çok kimler memnun oldu?

Hayvan sevmeyenler!

Isırılma hadiseleri olmuş deniliyor. Size hiç köpek saldırdı mı?

Köpek bana da havladı, ısırma girişiminde de bulundu. Yurt dışında ısırıldım, babam da ısırıldı. Sonuçta ısıran köpek, bir şeyden korkuyor da ısırıyor. Bu vakalar, kişiye 10 yılda bir bile olmaz. Makul olan, gidip aşı olmak ve hayatınıza devam etmek. Köpeklerden intikam alma kafasını anlamak mümkün değil. Sonuçta hayvan, özgür seçimiyle gelip kimseyi ısırmıyor.

Peki, belediyeyi arayıp sokak hayvanlarını şikâyet ettiniz mi?

Dediğim gibi, size bir çocuk yolda çarpsa dövecek misiniz? Belediyeye mi şikâyet edeceksiniz? Kırk yılın başında bana bir köpek havladı, beni ısırdı diye belediyeye telefon açmadım tabii ki. Hiçbir canın havlıyor diye dört duvar arasında hapis hayatı yaşaması gerektiğini savunacak biri değilim.

Peki ya hayvanlardan şikâyet etmeyenler? Onlar belediyelere seslerini nasıl duyursun?

Ömür Gedik, Yonca Evcimik, adını sayamadığım bir sürü değerli sanatçı ve hayvan sever STK’lar konun takipçisi. Bu konu, ana haber bültenlerine taşındı. Ünlülerin, sosyal medyadan tepkilerini vermesi, basının bu durumu haberleştirmesi moral için önemli. Hayvan severleri yalnız bırakmasınlar, pes etmesinler. Bir televizyon kanalında hayvanlara kötü davrananların haberlerini görünce anlıyorum ki bu kanalda, bu gazetede, şu medyada çalışan hayvan severler var. Eyüp’teki köpek toplama mevzusu Meclis gündemine bile taşındı.

Peki sonuç?

Sonuç mu? Bugün sokağımızdan beş araç geçti, köpek toplamaya devam yani. Köpeklerin ilgili kanun gereğince, tedavi sonrası toplandıkları yere geri bırakılması gerek ama bırakılmayacağını hepimiz biliyoruz. Kısırkaya’da ölecekler maalesef.

Açıkçası belediye benim verdiğim vergiden uyuşturucu almış, o kamyona mazot koymuş, çalışanlara maaş vermiş. Sokakta köpek avlamak nedir? Benim rızam, bu konuda alınmamıştır. Benim vergilerden mama alıp yola koysunlar, kış geliyor kulübe alsınlar.

‘Sokaklarda köpeklerden yürüyemiyoruz, önce insan’ diyenlere sözünüz nedir?

Söylenecek bir şey yok.

‘Avrupa’da sokaklarda başıboş hayvan yok’ görüşünü savunanlar var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Bunu diyenlerin Avrupa’daki sokak hayvanların 19. yüzyılın ortalarında kitlesel, sistematik ve yasal imha politikalarıyla yok edildiğinden haberi yok galiba. Avrupa’yı örnek alacaksak kedi köpek mevzusu son sıradadır.

Peki siz sokağınızda köpek besliyor musunuz?

Tabiî ki var, herkes de çok sever, yemek artıklarını verir, mama alır. Çocuklar da anneleriyle kedi, köpekleri besler.

Sizin beslediğiniz sokak köpeği nerede?

Bir mahalle sakini evine saklamış. Söylediğim cümleden hicap duydum. Sokaktan köpeği toplamasınlar diye hayvancağızı evine saklamak zorunda kalmış, zira belediyeye bilgi veren hayvan sevmeyenler, ihbar yöntemiyle hareket ediyorlar.

Sokaklarındaki köpekleri toplatılan, morali bozulan hayvan severlere mesajınız ne olurdu?

Canlara yârdim etmeye devam etsinler. Morallerini bozmasınlar. Allah’ın yarattığı canlara el uzatanlara Allah da el uzatır.

‘Sokak hayvanı sorununa değil, sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm üretilsin’

Peki belediyelere mesajınız?

Daha önce de söylediğim gibi bu imkânlarını, enerjilerini daha olumlu yollarda kullansınlar. Eminim çok başarılı sonuçlar alacaklardır. Belediyelerin sokak hayvanı sorununa değil, sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm üretmesi gerekiyor.

Daha evvel dediğim gibi benim rızam, mahallemde köpek toplama için alınmamıştır.

Benim vergilerden mama alıp yola koysunlar, kış geliyor kulübe alsınlar.