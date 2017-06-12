Belediye sandığa ‘güvendi’: Antalyalılar parklarının otoparka çevrilmesine ‘Hayır’ dedi

Antalya büyükşehir belediyesinin iki mahallede düzenlediği, Giritli Parkı’nın otoparka dönüştürülme projesinin oylandığı referandumda ‘Hayır’ çıktı.

Belediyenin Şarampol Caddesi’nin yenilenmesi projesi kapsamında Giritli Parkı’nı, 180 araç kapasiteli yedi katlı bir otopark alanına çevirmek istemesi Üçgen mahallesinde tartışma yarattı.

Bunun üzerine Antalya’nın AKP’li büyükşehir belediye başkanı Menderes Türel, park için referandum düzenlenmesine karar verdi.

Bu kapsamda Cumhuriyet ve Üçgen mahallelerinde oturan 16 bin seçmenle, Şarampol caddesi esnafı, pazar günü muhtarlıkta kurulan sandıklarda oy kullandı.

Bardak ‘hediyesi’ tartışma yarattı

Seçim ortamının sağlıklı olmadığını iddia eden ‘Hayır’ cephesi, büyükşehir belediyesi genel Sekreteri Birol Ekici ve AKP Muratpaşa ilçe başkanı Hasan Bozdemir’e tepki gösterdi.

‘Hayır’ cephesi oy kullanımında bardak dağıtılamayacağını söylerken, Ekici ise bardakları, ‘belediye başkanının hediyesi’ olduğunu söyleyerek savundu.

Sivil polisler, “Bir bardak, bir ağaç eder mi?” diyerek sözlü protestoda bulunan bir mahalleliyi bulunduğu ortamdan uzaklaştırırken, mahallesine otopark ve ağaçların kesilmesini istemediğini söyleyen bir kadın oy kullanımının ardından kendisine verilen bardağı yere atarak kırdı.

‘Hayır’ çıktı

1232 kişi oy kullandığı Cumhuriyet mahallesinde 1010 kişi ‘Hayır’, 221 kişi ‘Evet’ derken, 2027 kişinin katıldığı Üçgen mahallesinde 1851 kişi ‘Hayır’, 176 kişi ‘Evet’ dedi.