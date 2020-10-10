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Yaramazlara biraz batar!

Belediye otobüsü yaya üst geçidine çarptı: Biri ağır 12 yaralı

Ankara’da belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mustafa U. yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin yanındaki asansör bölümüne çarptı.

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Yaralanan sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mustafa U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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