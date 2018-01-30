Belediye önünde kendini yakan işsiz: Aileme helal ekmek götürmek istedim

Balıkesir’de belediye önünde kendini ateşe veren işsiz, evinin faturalarını arkadaşının yatırdığını, eski hükümlü olduğu için iş bulamadığını belirterek “Aileme helal ekmek götürmek istedim” dedi.

Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan Mustafa Birgül, iş taleplerine olumsuz yanıt alınca Altıeylül ve Karesi belediyelerinin bulunduğu bina önünde kendini yakmıştı.

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Vücudunda yüzde 15 yanık oluşan Birgül daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yanık tedavisine başlanmıştı. Adam buradan da Yeni Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

‘Evime helal ekmek götürmek istedim’

Balıkesir’de yayın yapan yerel Yenisöz gazetesine konuşan Birgül, eski bir hükümlü olduğu için iş bulmakta zorlandığını, çalmadık kapı bırakmadığını belirterek şunları söyledi: “İş bulmakta zorlanıyorum. Bu zamana kadar çalmadığım kapı, konuşmadığım kişi kalmadı. Valiliğinden tutunda kaymakamlığa, belediyesinden AK Partili yöneticilerine kadar defalarca herkesten iş istedim. Önümde iki seçenek vardı; ya iş bulup aileme bakacaktım ya da eski bir hükümlü olduğum için gayrimeşru işlere bulaşıp, tetikçilik yapacaktım. Ben aileme helalinden ekmek götürmek istedim.”

‘İbreti alem olsun diye kendimi yaktım’

Birgül, borçlardan dolayı elektriğinin ve doğalgazının kesileceğini ifade ederek şunları kaydetti: “Belki de bugün evimin suyunu, elektriğini, doğalgazını kesmeye gelmişlerdir. Geçen ay elektrik paramı bir arkadaşım yatırdı. Üç kez kaymakam beyle görüştüm. Organize Sanayi Bölgesi’ne yönlendirdiler, arıyorum bana göre iş olmadığını söylüyorlar. Koca OSB’de bana göre iş yok mu? AK Parti İl Başkanlığı’na, ilçe başkanlıklarına da gittim. Sekiz yıl ceza yattım hiç bu kadar bunaldığımı hatırlamıyorum. Bir aydan beri delirecek gibiydim. Öyle yapıyorum olmuyor böyle yapıyorum. Taş taşıyayım, çöpçülük yapayım ama işim olsun. Maaşım 300 lira, 500 lira olsun ama bir işim olsun. Yakınlarıma yük olmak istemiyorum. İbreti alem olsun diye kendimi yaktım. Numune olayım.”