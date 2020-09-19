Belediye: Muhittin Böcek’in klinik seyrinde düzelme var

Covid-19’a yakalanan ve sonrasında akciğerlerinde hasar oluşan, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in klinik seyrinde düzelme izlendi.

Fotoğaf: DHA

CHP’li Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve hastaneye yatırılmıştı. Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış ve entübe edilmişti.

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Belediyenin sosyal medya hesaplarından Başkan Muhittin Böcek’in son durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Böcek’in tedavisinin devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: ”Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir.”