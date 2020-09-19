Belediye: Muhittin Böcek’in klinik seyrinde düzelme var

Covid-19’a yakalanan ve sonrasında akciğerlerinde hasar oluşan, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in klinik seyrinde düzelme izlendi.
CHP’li Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve hastaneye yatırılmıştı. Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış ve entübe edilmişti.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından Başkan Muhittin Böcek’in son durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Böcek’in tedavisinin devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: ”Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir.”