Belediye işçisinin silahlı saldırısına uğrayan AKP’li belediye başkanı hayatını kaybetti

Niğde’nin Yeşilgölcük beldesinin AKP’li belediye başkanı Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Saat 18.00 sıralarında belediyede mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Şengül’e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden dört kurşunla ağır yaralanan Şengül, hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.
Şengül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.