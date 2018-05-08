Belediye işçisinin silahlı saldırısına uğrayan AKP’li belediye başkanı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç bin korumayla gezdiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sokakta halkından, Meclis’te milletvekilinden korkan cumhurbaşkanı mı olur? Ya kimden korkuyorsun arkadaş” diye sordu.