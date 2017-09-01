Belediye, ıhlamurlarına el konan ‘Recep amca’dan özür diledi: Zabıtanın rencide edici bir davranışı olmamış 

Sakarya büyükşehir belediyesi, yer tezgahında satmaya çalıştığı ıhlamur fidelerine zabıta ekipleri tarafından el konması üzerine sinir krizi geçirerek ağlayan 75 yaşındaki Recep Aktaş’tan özür diledi.

‘Ihlamurları teslim edildi’

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Dün gece Recep amcamıza ve ailesine derhal ulaşılmış ve ıhlamurları kendisine teslim edilmiştir. Recep amcamıza destek sağlamak için kurulan diyalog neticesinde aile bireyleri sosyal yardıma ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir” dendi.

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‘Zabıta ekiplerinin rencide edecek bir davranışı olmadı’

Zabıta ekiplerinin olay anında Aktaş’ı rencide edecek sözlü bir davranışının olmadığı savunulan açıklama şöyle devam etti: “Ancak zabıtanın ıhlamur fidelerine geçice süreliğine el koyması Recep amcanın duygusal olarak kırılmasına neden olmuştur. Bir bayram arifesinde Recep amcamızı incitmek ve kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmek herkesten çok bizleri üzdü. Bu olayla ilgili başta Recep amcamız olmak üzere kalbi incinen tüm vicdan sahibi halkımızdan özür diliyor, hayırlı bayramlar diliyoruz.”