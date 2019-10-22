Belediye görevini ihmal ederse vali devreye girecek; başkana soruşturma açılacak

AKP’nin hazırladığı ‘büyükşehir belediyeleri taslağı’na göre, ‘belediyelerin görevlerini ihmal etmeleri durumunda’ yeni bir mekanizma kurulacak. Hizmeti yerine getirmek üzere valilik devreye girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, taslakla finansman ve etik düzenlemelerin dışında, büyükşehir belediyelerinin idari yapı ve ilçelerle olan ilişkileri konusunda da yeni düzenlemeler getirilecek.

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Taslağın ilgili bölümündeki düzenlemelerin sekiz maddeden oluştuğu belirtildi.

Buna göre, belediyelerin ‘görevlerini ihmal etmeleri durumunda’ yeni bir mekanizma kuruluyor. Halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren konularda ‘belediye üzerine düşeni yapmazsa’ valilik hizmetin üç gün içinde yapılması için uyarıda bulunacak. Yapılmazsa, doğrudan hizmeti valilik üstlenecek. Bütçesi merkezden sağlanacak ve belediye başkanı hakkında görevi ihmal soruşturma süreci başlatılacak.

Taslağa göre, imar planı hazırlamakta esas yetkili belediye meclisleri olacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resen plan yapma ve kontrol yetkisi olacak. TOKİ, Özelleştirme İdaresi gibi imar yetkisi olan kurumlardan bu yetki alınacak. Bakanlık ise yetkisini okul, kamu binası, kaymakamlık binası yapımı gibi zorunlu hallerde kullanacak.

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Yetki ihtilafları

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki ‘görev ve yetki ihtilafları’ giderilecek. Belediyeler ‘merkez ve taşra’ olarak ikiye ayrılacak. Merkeze uzak taşra belediyeleri, rutin hizmetlerini yapacak ve buna göre bütçe oluşturulacak. Örneğin zabıta, mezarlık, cenaze, çöp toplama, ilaçlama, otogar gibi hizmetleri taşra belediyeleri kendileri yapacak. Bugünkü uygulamada bu hizmetler merkezden yapılıyor.