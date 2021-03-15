Belediye Enver Aysever’e ödenecek miktarı açıkladı; Soyer ihale iptali için talimat verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği bir atölye için gazeteci-yazar Enver Aysever’e 238 bin 500 lira ödediği iddialarına yanıt geldi. Söz konusu etkinliğin bedelinin aslında 90 bin olduğu belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ihaleyi iptal etme talimatı verdiğini duyurdu.

Fotoğraf: izmir.bel.tr

Sosyal medyanın da gündemine oturan iddialar Sabah tarafından ‘Tunç Soyer’den Enver Aysever’e kıyak’ başlığıyla haberleştirilmişti. Haberde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti’ ihalesine 13 Ocak 2021 tarihinde çıktığı, 17 Şubat 2021 tarihinde ise ihalenin sonuçlandığı, Aysever’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin 500 lira karşılığında 20 kişiye eğitim verdiği öne sürülmüştü.

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Hürriyet’ten Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde ‘Biraz da bizim Enver semirsin‘ durumu şu sözlerle yorumlamıştı: “18 gün için alacağı para: 238 bin 500 lira… Yani günlüğü 13 bin 250 liraya geliyor adamın. Masraflar hariçtir tabii… Oteli, yemeği falan… Yıldız Teyze’nin torununa süt alamadığı şöyle bir ortamda… Gayet iyi para! Ne iyi parası yahu! Deli para!”

Aysever de dün Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer vermişti: “Atölye projesinin çeşitli belediyelere ve özel şirketlere teklif olarak sundum. İki belediye (Mersin ve İzmir) kabul etti. İhale ve sözü edilen meblağ ile ilgim yoktur. 9 aylık (üç ayrı grup katılımcı ile) atölye tamamlanınca faturalı olarak telif ödemesi yapılacaktır. Defterlerim denetime açıktır.”

İddiaların hedefindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bugün bir açıklama geldi. ‘Gazeteci-yazar Enver Aysever’le yapılan Yaşam Boyu Eğitim hizmet alımı‘na ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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“9 ay sürecek eğitim programına ilişkin kamuoyuna yansıyan yorumlar nedeniyle, bazı yanlış veya eksik bilgileri düzeltmek adına söz konusu açıklamanın yapılma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesi gereken nokta pandemi sürecine bağlı olarak gelişen koşullar nedeniyle ilk ihalenin ardından program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin TL’ye indirilmiş olduğudur.

Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3’er aylık periyotlarda, toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20’şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir.

Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL’dir.”

Başkan Soyer de açıklamayı Twitter hesabından “Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim” notuyla birlikte paylaştı.