Belediye duyurdu: Selde devrilen Çengelköy’deki tarihi çınar yerine dikilmeye çalışılıyor

İstanbul’u teslim alan yoğun yağışa dayanamayıp devrilen Üsküdar’daki tarihi çınar belediye ekiplerince yeniden ‘hayata döndürülmeye’ çalışılacak.

Kenti akşam saatlerinde etkisine alan yoğun yağış seli de beraberinde getirirken, şiddetli dolu yağışı hasara neden oldu.

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Yağmurda Çengelköy’de bulunan tarihi çınar ağacı kökünden koparak devrildi.

İstanbul Kent Savunması’nın verdiği bilgiye göre belediye ekipleri bu sabah bölgeye geldi.

Üsküdar-Çengelköy sahildeki yaşlı Çınar ağacı kaldırılıyor. Gövdesiyle toprak arasına beton girmeseydi belki daha çok direnecekti. #yağmur pic.twitter.com/QnxK6M7I5D — İst. Kent Savunması (@KentSavunmasi_) 28 Temmuz 2017

Savunma, Twitter hesabından paylaştığı videoya, “Üsküdar-Çengelköy sahildeki yaşlı Çınar ağacı kaldırılıyor. Gövdesiyle toprak arasına beton girmeseydi belki daha çok direnecekti” notunu düştü.

‘Hayata döndürülecek’

Büyükşehir belediyesi, park ve bahçeler daire başkanlığı ekiplerinin çınarın tekrar hayata döndürülmesi için özel çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Haber ajansları da çınarın vinçle yerine konulmaya çalışıldığını bildirdi.

Semtin simgelerinden olan 176 yaşındaki çınar, 26 metre uzunluğunda ve 126 santimetre çapında.

Son durum

Belediye yağış sonrası bugün saat 11.30 itibariyle son durum hakkında bilgi verdi: “İstanbul İtfaiyesi 214 ağaç devrilmesi 296 çatı uçması, park bahçeler daire başkanlığı ise 175 devrilen ağaca müdahale etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla itfaiye, İSKİ, yol bakım, İSTAÇ, park bahçeler, çevre koruma daire başkanlığı, zabıta, atık yönetim müdürlüğü, fen işleri daire başkanlığı, AFAD ve karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti. İBB ekipleri su baskınlarıyla 7 bin 350 personel, 1194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipmanla mücadele ediyor. İstanbul genelinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Saat 11.30 itibari ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.”