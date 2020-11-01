Belediye, Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları için çürük raporu vermiş

Depremde yerle bir olan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları için ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre bina sakinlerinin talebi üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye etti.

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Ancak zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

Yıkım için anlaşamayınca çoğunlukla kiracıların oturduğu belirtilen Rıza Bey Apartmanındaki ev sahiplerinden bazıları evlerini satarak taşındığı belirtildi.

Rapora rağmen tahliye edilmediği anlaşılan binanın hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş şunları söyledi: “Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır.”

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Mahallede yaşayan Mehmet Kaplan ise konuyla ilgili bildiklerini şöyle anlattı: “2012 yılında çürük raporu alınmış ama ona rağmen oturanlar vardı. Bu binada oturanlar büyük ihtimalle bu raporu biliyordu ama çoğu da kiracıydı ev sahibi değildi. Aşağı katlarda tadilat yapıldı. Güzellik salonu ve dükkanlar vardı. Onlardan kaynaklanmış olma ihtimali de var.”

Rıza Bey apartmanının yakınında oturan Bedri Onur şu ifadeleri kullandı: “Çürük raporu varmış. Hatta orada oturan birkaç tane arkadaşım vardı onlar tehlikeli olduğu için evlerini satıp gittiler. Bu binanın dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Güçlendirme oldu ama fayda etmeyince satıp gittiler. Değerli, merkezi bir yer ama binalar güçlü değil.”

Belediyelerin iki apartman için hazırladığı raporlarda, ikisinin de 1975 tarihli yönetmeliğe göre yapıldığı vurgulandı. Beton kalitelerinin düşük olduğu, yüksek risk taşıdıkları belirtildi.