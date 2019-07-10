Belediye başkanının makam aracı gelin arabası oldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinin belediye başkanı CHP’li Kadir Aydar, makam otomobilini ‘gelin arabası’ olarak kullanılmak üzere halkın hizmetine tahsis etti. Aydar, aracı ilk kullanan çiftin şoförlüğünü yaptı ve nikahlarını kıydı.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’ta seçilen Aydar, kampanya sürecindeki vaatlerine uydu ve makam aracı yerine kendi otomobilini kullanmaya başladı.

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Makam aracını evlenen çiftlere tahsis eden Aydar, bu hizmetten faydalanan ilk çift olan Özgül ve Ömer Kayran’ı nikah salonuna götürdü. Aydar, gelin arabası olarak süslenen aracın şoförlüğünü yapmakla kalmadı, çiftin nikahını da kıydı.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Aydar, “Bizim makamımız Ceyhanlı hemşehrilerimizin gönlüdür. Ceyhan’ın hak ettiği hizmeti sunabilmek için gerekirse şoförlük de yaparız” dedi.

Özgül ve Ömer Kayran ise çok şanslı hissettiklerini söyledi.