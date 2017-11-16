Belediye başkanının İYİ Parti’ye geçmesi sonrası Anamur’da MHP’den toplu istifa

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Mersin’in Anamur ilçe belediye başkanı Mehmet Türe’nin İYİ Parti’ye geçmesi sonrası, MHP’nin ilçe teşkilatından çok sayıda kişi istifa etti.

Türe, geçen günlerde MHP’den ayrılıp Meral Akşener’in kurucusu olduğu İYİ Parti’ye katılmıştı.

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Aralarında eski Anamur ilçe başkanı Erdal Bulut, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin de olduğu bir grup, bugün Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak isitfa dilekçelerini yazdı.

Bulut, istifa gerekçelerini şöyle anlattı: “MHP’nin uyguladığı politikalar ve ülkücülere ağır sözler sarf eden AKP’ye ittifak yapacak olması, hem parti politikamıza, hem de partimizin kurucusu başbuğ Alparslan Türkeş’in maneviyatına aykırıdır. Başbuğ Türkeş’in ülkü birliği yine MHP genel merkezinde baltalanmış, bize yürüyecek yol bırakmamıştır. Bugün burada bizler, üzülerek, içimiz yanarak partimizden istifa ettiğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz.”

Grup daha sonra Türe’yi ziyaret etti.