Belediye başkanının aracını kurşunlayıp ‘son uyarı’ notu bıraktılar

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinin MHP’li belediye başkanı Recep Boyacıoğlu’nun özel aracı kurşunlandı. Şüpheliler, aracın üzerine ‘Bu seni son uyarımız’ yazılı not bıraktı.

Fotoğraflar: DHA

Saat 01:300 sıralarında Boyacıoğlu’nun park halindeki 42 K 3540 plakalı hafif ticari aracı kurşunlandı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Boyacıoğlu, aracının üzerinde ‘Bu seni son uyarımız’ yazılı not buldu. Saçmalar Boyacıoğlu’nun evine de isabet etti.

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Araçta ve çevrede detaylı inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Boyacıoğlu’nun, saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle: “Gece saat 01:30 sıralarında ilçe merkezindeki evimin bulunduğu sokakta park halindeki şahsıma ait araç ve ikamet ettiğim eve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Hamd olsun maddi hasardan başka bir kaybımız yoktur. Gerek ilçedeki hemşehrilerim gerekse gönüldaşlarım emin olsunlar. Ben göreve geldiğim günden bu yana helal dairesinde görmediğim, ilçenin âli menfaatlerine bulmadığım hiçbir işe olur vermedim. Beytülmal bildiğim, necip milletimizin emaneti olan Kazımkarabekir Belediyesi’ni doğup büyüdüğüm memleketime bir hizmet aracı olarak gördüm. Ne izah edilmeyecek işim, ne de karşılığında iş almadığımız bir ödememiz yoktur. Şu ana kadar kimse ile herhangi bir hasımlığım söz konusu değildir. Hak, hukuk ve helal süzgecinden geçemeyen taleplerin mermiyle geçeceğini düşünenler aldanır. Gözdağı vermek isteyenler, sarsılmaz iman ve inancımızın dağ gibi olduğunu elbette göreceklerdir. Recep Boyacıoğlu’da her canlı gibi fanidir ancak, Allah’ın verdiği canı Allah’tan gayrı kimsenin alamayacağı bilinmelidir. İlçeye hizmet yolundaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.”