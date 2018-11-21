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Yaramazlara biraz batar!

Belediye başkanından bütçe rakamını yanlış yazan görevliye: Alın bunu görevden

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bütçe taslağına rakamın yanlış yazılması üzerine hata yapan görevliyi görevden aldı.

Fotoğraf: DHA

Bütçenin görüşüldüğü olağan toplantıda 2019 bütçesi yüzde 8 oranında artarak 283 milyon 508 bin TL olarak onaylandı.

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Ancak taslak kitapçığına rakamın 283 milyon 500 TL yazıldığının fark edildi.

Bunun üzerine başkan Gürkan, yazan görevliye tepki göstererek, “Biz de 500 olarak onaylıyorduk bak. 508 değil mi bu? Buraya 500 yazmışsınız, kim yazdı bunu? Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı, kim yazdı bunu?” diye bağırdı.

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Görevlinin “Biz yazdık” demesi üzerine “Biz kim, kim biz?” diye tepki gösteren Gürkan, “Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada” dedi.

Daha sonra görevli salondan ayrıldı.

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