Belediye başkanına taciz dahil üç suçlamayla 25 yıl hapis istendi

Bolu’nun Taşkesti belde belediye başkanı Saim Çevik hakkında cinsel taciz dahil üç suçlamayla 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul’da yaşayan T.D. isimli hemşire, sosyal medyadan Çevik’le tanıştığını, kendisine iş bulacağını söylediğini ve Bolu’da bir restoranda yemek yediği Çevik’le daha sonra başkanın evine gittiklerini anlattı.

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T.D., başkanın kendisini otomobilde taciz ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu, Çevik tutuklandı. Bolu başsavcılığının hazırladığı iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

T.D., iddianamedeki ifadesinde şunları söyledi: “Beni zorla eve götürdü. Tuvalete girmesini fırsat bilip camdan atladım. Çok yüksek değildi. Daha sonra Saim Çevik aşağı inerek yanıma geldi. Beni tekrar eve soktu. Bana ‘Ne yaptın sen? Seni mahvederim’ diyerek, korkutmaya çalıştı. İbrahim diye bir yakınını arayarak, ‘Bu kız beni bitirdi. Camdan atladı. Çabuk gel. Ben burada değilim. Bu olayı sen yapmış olacaksın’ dedi. Daha sonra da olay yerinden ayrıldı.”

Saim Çevik ise savcılık sorgusunda kendisine tuzak kurulduğunu ifade etti.

Tutuklu yargılanan AKP’li başkan Çevik hakkında ‘basit cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.