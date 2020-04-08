Belediye başkanı, ‘Sokağa çıkma yasağı ihlal ediliyor’ diye yardım istedi; polis eğlenenler arasında eşini buldu

ABD’nin Illinois eyaleti sınırlarındaki Alton kentinin belediye başkanı, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiğine dair bilgi alınca polisten destek istedi. Polis, yaptığı baskınlardan birinde belediye başkanının eşini eğlenirken buldu.

Fotoğraf: CNN International

Belediye Başkanı Brant Walker, halktan sokağa çıkmamalarını istedi ve önlemlere uyulmasının salgınla mücadele hayati önemi olduğunu söyledi. Ancak, belediye görevlileri, uyarılara rağmen yasağın ihlal edildiğini, bazı eğlence yerlerinin açık olduğunu bildirince kentin polis teşkilatından ‘yetkilerini kullanarak tutuklama ve benzeri yaptırımları uygulamalarını’ istedi. Bunu, geçen cuma akşamı yaptığı bir basın açıklamasıyla duyurdu.

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48 saat sonra polis, insanların toplu halde buluştuğuna dair ihbar aldığı birkaç yere baskın yaptı. Bunlar arasında ‘Hiram’s Tavern’ adlı bir bar da vardı ve eğlenenenler arasında Walker’ın eşi de bulunuyordu.

Walker şunları söyledi: “Polis beni bilgilendirdi. Eşime, herkese nasıl muamele ediliyorsa öyle davranılmasını, gereken cezanın verilmesini istedim. Eşim yetkişkin bir insan ve kendi kararlarını verebilecek durumda. Ben böyle bir şey yaptığı için utanıyorum ve Alton halkından özür diliyorum. Yaptığı şeyin bedelini de herkes gibi öder.”

Alton Polisi, bardaki herkes hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Yasağı ihlal edenlere 364 güne kadar hapis cezası ve 2 bin 500 dolar (17 bin lira) para cezası veriliyor.