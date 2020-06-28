Belediye başkanı ‘net’ konuştu: Dönere 370 lira verip yemek isteyen varsa gitsin yesin

Muğla’nın Bodrum ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ahmet Aras, ilçede her kesime hitap eden restoranların bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada paylaşılan bir fişte, 1.5 porsiyon döneri 370, kuşbaşılı pidenin de 185 liraya satıldığı görülmüştü. Tartışmaları değerlendiren başkan, “Bir dönere 370 lira verip yemek isteyen varsa gitsin yesin. Bodrum’da her kesime hitap eden mekanlarımız var” ifadelerini kullandı.

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Aras, Bodrum’da dünyanın ve Türkiye’nin en ünlü ve zengin insanlarının ağırlandığını ifade etti, işletmelerin lokasyon, personel sayısı, ürün kalitesi ve hizmetine göre fiyatlandırma yaptığını söyledi.

Belediye başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bodrum’da fahiş fiyattan bahsedilirken, buraya dünyanın en zengin insanlarının da geldiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bodrum’da bu insanların beklentilerine göre hizmet sunulan yerler de var. Bu tür işletmelere de ihtiyacı var. ‘Bodrum’da her şey ucuz olsun’ dersen, bu insanlar Bodrum’a gelmez; Yunan adalarına, Saint-Tropez’e gider, Ibiza’ya gider. Bodrum’un ekmek parası turizmdir, bunu yadsıyamayız. Bodrum’da 20 liraya da döner var. Altın tabakta döner yemek isteyen de var. Ucuz döner satanın kötü ürün sunduğunu zannetmesin hiç kimse. Şayet aldığı hizmetle ödediği bedelin tutarsız olduğunu düşünen, hizmet aldığı işletmenin temizliğinden, hijyeninden şüphe eden varsa belediyemize başvurur, biz de gerekli tüm denetimleri yaparız.”